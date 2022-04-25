台股今盤中大跌逾400點，電子族群跌幅大於大盤，但NB/PC品牌廠華碩(2357)、代工一哥廣達(2382)今股價表現優於大盤，廣達獲2家外資給予「買進」和「表現優於大盤」評等。

外資指出，今、明兩年下修全球PC出貨估值，預估出貨分別為3.2億台和3.09億台，其中Chromebook出貨下滑最明顯，超過6%，而消費型機種下滑也超過3%；但可喜的是商用型PC出貨仍能維持高動能。今年初NB品牌和代工廠對2Q出貨審慎樂觀，但在4月上海和昆山封城因素下，市場對4月營收變化持高度關切。

廣達2021全年筆電出貨量達7530萬台，相較於2020年成長幅度達25.92%，而去年第4季筆電出貨量佔1990萬台，比上一季成長14.37%，創下全年、單季筆電出貨數量的最高紀錄。展望今年，公司日前法說表示，今年上半年料況雖然緊俏，但客戶需求持續存在，因此預計第1季淡季季節性衰退幅度將低於往年，樂觀看待筆電出貨狀況，第2季筆電出貨成長將高於第1季，而屆時雲端伺服器將推出新平台，雖然此類別產品今年上半相對看淡，但估全年依舊有兩位數成長。

華碩方面，華碩去年三率三升，品牌合併營收達5004.01億元，年增30.8%，毛利率20.29%，營益率9.64%，淨利率8.9%，稅後純益445.5億元，EPS 60元，改寫新高。今年3月華碩也宣布將以5.4億元，投資台灣智慧雲端服務股份有限公司(簡稱台智雲)，加速高速運算、AIoT；5G生態圈發展，華碩表示，投資台智雲是近年布局AIoT的重要里程碑，未來將持續結合夥伴深耕製造、醫療、金融、智慧城市等AI應用領域。