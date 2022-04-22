大陸22日通報前一日新增新冠本土病例1萬8502例（2119＋1萬6465例），為連續3天病例數低於2萬例。其中，上海市新增本土新冠肺炎確診病例1931例、無症狀感染者1萬5698例。

中新網22日報導，據大陸國家衛健委網站消息，4月21日0—24時，大陸新增確診本土病例2119例（上海1931例，吉林63例，黑龍江34例，江西33例，浙江15例，青海10例，江蘇7例，廣東5例，山西、河南、湖南、海南、陝西各3例，雲南2例，北京、河北、福建、四川各1例），含202例由無症狀感染者轉為確診病例。新增死亡病例11例，均為本土病例，均在上海。

截至21日24時，大陸現有確診病例3萬0813例(其中重症病例251例)，累計死亡病例4674例，累計報告確診病例19萬6086例，現有疑似病例2例。新增無症狀感染者1萬6465例，本土1萬6383例(上海最多15698例)。

上海21日0—24時，上海市新增本土新冠肺炎確診病例1931例和無症狀感染者1萬5698例，其中143例確診病例為此前無症狀感染者轉歸，1685例確診病例和15551例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。