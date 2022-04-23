上海市23日疫情防控新聞發佈會上，通報22日全天新增本土新冠肺炎確診病例2736例、無症狀感染者2萬634例、合計2萬3370例，較前幾日再度攀升並突破2萬。上海市衛健委表示，從近期疫情資料可以看出，當前上海的疫情形勢依然嚴峻複雜，新增的陽性感染者數量基數大，仍處於高位波動。

另根據江蘇省衛健委23日通報，統計22日全天，江蘇新增本土確診病例6例，包含徐州市3例、蘇州市3例均在定點醫院隔離治療；新增本土無症狀感染者125例，包含無錫市1例，徐州市86例，蘇州市32例，南通市5例，宿遷市1例，也都在定點醫院接受隔離醫學觀察。

據觀察者網報導，上海22日染疫增幅較大的5個區當中，包含浦東新區較前日增加約3000例，松江區較前日增加約2000例，寶山區較前日增加約1000例，黃浦區較前日增加約800例，楊浦區較前日增加約800例，分析增加原因與近期的社區，特別是一些老舊社區共用衛生間和廚房等現象普遍存在有關，另外就是建設工地、企業等聚集性的疫情。