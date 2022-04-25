北京疫情持續上升。官方表示，北京市自昨天下午4時至今天下午4時新增29例感染，均為確診病例，分布在6個行政區，且多於前一天的21例。全市因此一舉增加5個中風險區，從1個激增到6個。

中共北京市委宣傳部對外新聞處長田偉表示，當前北京市疫情防控形勢嚴峻複雜，面臨國境外、北京以外輸入及五一假期人員流動增加等多重風險，防控壓力持續增大。而廣大市民要從「權威渠道」獲取訊息，不信謠、不傳謠。對發布和傳播虛假訊息，蓄意製造謠言的行為將依法追究責任。

北京市這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情自22日產生以來，累計感染病例已達70例。其中朝陽區即占46例，房山區10例、順義區6例，昌平、豐台、西城區各2例，通州、延慶區各1例。

北京日報報導，北京市政府下午舉行例行防疫記者會，北京市疾控中心副主任龐星火表示，上述新增的29例確診病例中，朝陽區仍居大宗占20例，房山區3例，昌平、豐台區各2例，西城、延慶區各1例。其中7例為學生。而初步流調結果顯示，北京市近期的疫情傳播鏈已「基本清晰」。

至於北京市今天被列為疫情「中風險地區」者，分別為朝陽區的垡頭街道垡頭西里社區、三間房鄉藝水芳園社區、南磨房鄉南新園社區、十八里店鄉周家莊中路19號院，以及房山區的竇店鎮于莊村。

在今天之前，北京市已有高風險、中風險地區各1個。其中「高風險地區」為朝陽區潘家園街道松榆里社區，「中風險地區」為潘家園街道松榆東里社區。

北京市人口最多的朝陽區如今成為疫情核心。到今天下午4時止，全區有2116人被列為密切接觸者，均已「落實管控措施」。

北京市官方並強調，全市要採取最果斷措施，第一時間管控風險，有序組織好核酸檢測，堅決阻斷病毒傳播鏈。（編輯：邱國強）1110425