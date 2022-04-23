近兩年新冠疫情肆虐全球，醫療保健產業商機大增，激勵個股獲利上揚，股價表現節節高升，也帶旺國內11檔全球生技醫療基金，近兩年績效表現水漲船高，根據Lipper統計，截至4/20止，績效表現最好的前5檔全球生技醫療基金，近兩年績效漲幅逾20%，其中，表現第一的新光全球生技醫療基金，同期間漲幅更達35.53%，明顯優於那斯達克生技指數同期間上漲1.79%。至於第二名至第五名分別是凱基醫院及長照、景順全球康健、PGIM保德信全球醫療生化以及兆豐生命科學等基金，其2年績效也都在2成以上。

新光全球生技醫療基金經理人游信凱表示，高通膨時代來襲，醫療保健類股，傳統上具股價防禦特性，過去通膨期間的整體股價表現，穩居美股之首，兩年前全球新冠疫情爆發迄今，世界各地疫情不斷，新種變異株讓疫情一波又一波展開，帶動醫療保健產業，包括製藥、醫材、保險及醫院等防疫商機，加上新藥臨床數據公布、獲FDA核准上市、及未來銷售成長力道，及今年有機會出現藥企併購等成長題材，均有助於美國醫療保健類股，第二季股價重拾成長動能。

游信凱指出，美股過去以科技股掛帥，進入第二季後，科技股估值重新評價，醫療保健類股，由於去年漲幅相對落後，今年股價有望回歸基本面行情，第二季主要看好的醫療次產業，包括：1.管理式醫療類股：即醫院、醫療保險公司，將吸引部分追求穩健保守的資金，湧向這類資產避險。2.新藥股：鎖定剛上市且銷售展望樂觀的新藥股，或第二季具臨床進展的新藥股，3.醫材、醫美類股，

游信凱認為，4月起全球重大醫學會議相繼召開，具免疫癌症領域、細胞治療、與標靶治療等新藥，後續都值得追蹤注意，另外，靠新冠疫苗大發利市的mRNA(信使核糖核酸)療法，近年在臨床和商業取得成功，證明未來可作為如罕見疾、傳染病和癌症新療法的潛力大增，被視為是下一波超越蛋白質藥品的破壞性創新技術，成長前景備受矚目。

美國聯邦醫療保險和補助服務中心(CMS)於4/18公布2023年的住院病患的報銷費率至3.2%，為疫情以來最高的費率，游信凱預估，2023年將多增加16億美元的報銷額度，提供手術類醫材成長引擎。上一季受到供應鏈緊縮的醫材類股，在近期醫材領導廠商如ABT(亞培)與ISRG(直覺外科)財報皆顯示手術需求仍高，因此受低估的醫材、醫美股，股價同樣具成長潛力。

至於併購題材，根據BAIN & COMPANY統計，全球醫療保健產業2021年出現史上第二高的併購金額，預計中大型製藥企業，2022年持續受到舊產品專利斷崖影響，啟動併購意願持續提高，游信凱認為生醫併購鎖定的對象，主要針對創新技術的生技公司，例如基因編輯、RNA藥物、細胞療法等創新技術企業為主，預估2022年相關被併購企業，股價還有機會再展一波攻勢，併購題材也有機會成為股價催化劑。