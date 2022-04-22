烏俄戰爭開戰至今造成全球市場震盪加劇，類股表現也出現明顯分化，去年的成長型產業如科技等產業退位，今年由資源、基礎建設等類股表現竄升。據統計，自烏俄戰爭以來，投信發行的海外股票產業基金，排名超前的主要由資源、醫療生化、基礎建設三大類型包辦，且前十強基金的績效皆高達雙位數之多，其中，PGIM保德信全球資源、元大全球農業商機績效更逾20%。

若將時間拉長到今年以來，則海外股票產業基金的報酬率第一名為PGIM保德信全球資源，報酬率為36.59%，排名第二為德銀遠東DWS全球原物料能源的28.9%。

保德信指出，全球資源、基礎建設、醫療生化產業能在今年震盪行情中勝出，原因各有不同，資源類股除受惠通膨環境，烏俄戰爭進一步導致全球能源供需更加失衡，推升原物料價格揚升，進而帶動股價走勢；基礎建設產業則是在行情走跌時，往往成為資金抗震的避風港；同樣具有防禦性質的生技醫療產業，因財務體質穩健，加上之前跌深後投資價值浮現，近期也出現明顯彈升行情。

PGIM保德信全球資源基金經理人楊博翔表示，近期全球通膨關注程度激增，而能源與原物料類股因為具有通膨受惠特性，成為漲勢最強勢的類股，雖然近期因為美國釋出戰備儲油、期貨保證金提高，以及中國清零政策使得需求面下滑等，國際油價出現短期回檔，但綜觀整個能源市場，包括俄羅斯能源業的軟性制裁、OPEC+實質增產不易、頁岩油商增產意願降低等因素，供不應求持續讓油品庫存去化，目前可用天數已來到歷史極低水準，在缺乏庫存調節下，未來若供給遲遲無法跟上，亦或出現意外產出中斷，都將使油價呈現易漲難跌的環境。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，過去一個月市場轉向對聯準會加速收緊政策的預期，讓具防禦特性的醫療股獲得青睞，相關指數反彈幅度超越美股大盤走勢，且根據截至第一季底的數據，美股各產業3個月期間EPS預期調整，扣除能源後整體上調0.6%，醫療產業上調幅度更高達2.3%，成為當前環境中具備穩定營運、且獲利能力佳的產業投資選項。