中埔鄉公所連續10年辦營隊給在地學子，讓他們了解人與環境的關係，進而珍惜水資源、愛護環境。（張亦惠攝）

中埔鄉公所今天在石硦童軍營地舉辦「十年有埔，繽紛創藝」活動開幕儀式，以巴士列車展示埔出水緣份活動歷年亮點成果。（張亦惠攝）

為宣導珍惜水資源觀念，嘉義縣中埔鄉公所以營隊方式辦理「埔出水緣份」生態體驗深耕計畫，今年邁入第10年，將水資源課程結合中埔再生藝術，讓中埔的小學生了解人與環境的關係，進而珍惜水資源、愛護環境。

中埔鄉公所今天在石硦童軍營地舉辦「十年有埔，繽紛創藝」活動開幕儀式，以巴士列車展示埔出水緣份活動歷年亮點成果，包括藤寮傳統造紙工藝、石硦林場《森意盎然》生態書、學員DIY動植物生態解說卡等。中埔鄉長李碧菁表示，中埔鄉近年推廣再生藝術與地方創生，以友善鄉土的角度充分運用鄉內資源，地方創生的精神與水資源環境教育觀念不謀而合。

中埔鄉公所指出，本計畫是運用經濟部水利署保護區水源保育與回饋金所辦理的水資源教育課程活動，並融入中埔鄉內特色產業，培養學員惜水觀念、認識鄉內人文土地，今年除了帶領學員前往石硦林場，感受園區的生態多樣性，更結合再生藝術工作坊紅瓦貓，規畫創生導覽與檳榔染DIY課程，帶領學員認識園區內廢棄再生建材。

中埔鄉長李碧菁表示，過去營隊曾帶領學員走訪地方特色產業與景點，如東園種苗園扦插苗木、愛在山林藍染工法、嘉義大學社口林場保育螢火蟲以及石硦林場生態導覽等，今年我們帶領學員造訪中埔再生美學據點－紅瓦貓，將中埔如何愛惜鄉土與保育生態的觀念傳承下去，並引導學員發想在有限的資源裡做創生藝術。