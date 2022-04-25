國際市場25日一片慘澹，A股三大指數大幅低開後早盤震盪走低，滬指逼近3,000點整數關口，權重股招商銀行受利空消息影響一度跌超8％，北向資金流出超人民幣（下同）40億元，兩市超過百股跌停，煤炭、油氣等資源股領跌兩市，券商股盤中異動拉升。
總體而言，市場情緒接近冰點，類股與個股呈普跌態勢。
截至午間收盤，滬指跌2.42％，報3,012.18點；深成指跌2.87％，報10,734.64點；創指跌2.57％，報2,237.59點。
從盤面上看，煤炭、油氣等資源股跌幅居前。
國際市場25日一片慘澹，A股三大指數大幅低開後早盤震盪走低，滬指逼近3,000點整數關口，權重股招商銀行受利空消息影響一度跌超8％，北向資金流出超人民幣（下同）40億元，兩市超過百股跌停，煤炭、油氣等資源股領跌兩市，券商股盤中異動拉升。
總體而言，市場情緒接近冰點，類股與個股呈普跌態勢。
截至午間收盤，滬指跌2.42％，報3,012.18點；深成指跌2.87％，報10,734.64點；創指跌2.57％，報2,237.59點。
從盤面上看，煤炭、油氣等資源股跌幅居前。
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