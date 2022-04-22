大陸股市22日開盤下跌。上證指數開盤報3,058點，跌21點，跌幅為0.69％。深成指開盤報11,016點，跌67點，跌幅為0.61％。

香港信報報導，滬深300指數開盤報3,967點，跌28點，跌幅為0.72％，創業板指數開盤報2,299點，跌13點，跌幅為0.58％。

各類股普遍走低，房地產、鋼鐵、有色金屬、化工、電力、水泥、石油股跌逾1％，煤炭股偏軟。中海油回A第二日，22日開盤漲5.22％，報人民幣（下同）14.51元。

滬指開盤跌13點 深成指跌87點
滬指開盤跌14點 深成指跌88點
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