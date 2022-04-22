港股三日累跌835點後，22日早段開盤再跌逾四百點，創逾一個月低。

香港信報報導，恒指22日開盤跌420點，跌幅為2％報20,261，逼近3月16至17日的20,120低點。

科指開盤跌3.1％報3,864。

個股方面，騰訊開盤跌3.8％報334.8港元。美團開盤跌5.6％報130.1港元。阿里巴巴開盤跌5％報83.5港元。京東開盤跌5％報196港元。招行開盤跌2.5％報49.55港元。

恒指開盤跌126點 B站跌逾8％
陸港股市21日午盤跌勢加劇 滬指重跌1.6％
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