恒指開盤跌420點 科指跌3％ 11:322022/04/22 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股三日累跌835點後，22日早段開盤再跌逾四百點，創逾一個月低。 香港信報報導，恒指22日開盤跌420點，跌幅為2％報20,261，逼近3月16至17日的20,120低點。 科指開盤跌3.1％報3,864。 個股方面，騰訊開盤跌3.8％報334.8港元。美團開盤跌5.6％報130.1港元。阿里巴巴開盤跌5％報83.5港元。京東開盤跌5％報196港元。招行開盤跌2.5％報49.55港元。 恒指開盤跌126點 B站跌逾8％ 陸港股市21日午盤跌勢加劇 滬指重跌1.6％ #開盤 #港元 #科指 #恒指 #累跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恒指午盤收跌2.45％ 恒生科指跌近4％ 13:322022/04/11 財經 傳中紀委參與調查螞蟻集團 阿里港股早跌逾4％ 11:432022/04/14 財經 A早盤走低 創業板指跌3.6％ 滬指失守3,200點 11:322022/04/11 財經 港股恒指早盤小漲0.37％ 餐飲類股大漲 13:222022/04/14 財經 港股早盤跌406點 險守21000點 13:532022/04/19 財經 港股半日漲33點 阿里跌1％ 14:242022/04/13 財經 中海油陸股上市 首日漲逾27％ 04:102022/04/22 全球財經 港股恒指漲0.67％ 餐飲、汽車大漲 17:522022/04/14 財經 科技股慘跌 拖累恒指早盤急洩600點 11:532022/04/11 財經 港股恒指反彈 半天漲170點 13:432022/04/20 財經 恒指收挫490點 招行跌11.5％ 18:372022/04/19 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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