恒指開盤跌126點 B站跌逾8％ 11:342022/04/13 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 12日晚間美股先漲後跌，反映中概股表現的金龍中國指數創逾四個月來最長連跌。港股13日早段開盤跌破百點。 香港信報報導，恒指13日開盤跌126點，報21,192。 國指開盤跌30點，報7,234。科指開盤跌0.9％，報4,213。 個股方面，騰訊開盤跌0.1％報366港元。美團開盤跌2.5％報150.1港元。嗶哩嗶哩開盤跌8.4％報193港元。友邦開盤跌1.3％報79.8港元。藥明生物開盤跌3.3％報60.6港元。 恒指午盤收跌2.45％ 恒生科指跌近4％ 恒指收漲0.3％ 安踏跌逾5％ #開盤 #港元 #恒指 #跌逾 #日晚間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恒指跌3.03％ 科技、汽車股全線走低 18:062022/04/11 財經 恒指開低走低 恒生科技指數一度跌逾4％ 12:132022/04/06 財經 恒指半日跌0.57％ 嗶哩嗶哩跌逾7％ 13:372022/04/08 財經 港股恒指收跌270點 網科股普跌 18:062022/04/07 財經 恒指午盤收跌1.42％ 港口、科技股大跌 13:552022/04/06 財經 恒生指數12日收漲0.52％ 19:082022/04/12 財經 A早盤走低 創業板指跌3.6％ 滬指失守3,200點 11:322022/04/11 財經 陸擴大封城 港股狂殺600點 台股盤中跌逾200點 10:362022/04/11 財經 科技股慘跌 拖累恒指早盤急洩600點 11:532022/04/11 財經 恒指半日跌0.5％ 手遊股暴漲 13:532022/04/12 財經 美股早盤漲跌不一 道指跌逾百點 台積電ADR跌破百元關卡 21:522022/04/07 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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