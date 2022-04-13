12日晚間美股先漲後跌，反映中概股表現的金龍中國指數創逾四個月來最長連跌。港股13日早段開盤跌破百點。

香港信報報導，恒指13日開盤跌126點，報21,192。

國指開盤跌30點，報7,234。科指開盤跌0.9％，報4,213。

個股方面，騰訊開盤跌0.1％報366港元。美團開盤跌2.5％報150.1港元。嗶哩嗶哩開盤跌8.4％報193港元。友邦開盤跌1.3％報79.8港元。藥明生物開盤跌3.3％報60.6港元。

恒指午盤收跌2.45％ 恒生科指跌近4％
恒指收漲0.3％ 安踏跌逾5％
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