美股上周表現欠佳，美國聯準會鷹派言論、加上俄烏局勢及疫情消息，皆拖累股市表現。港股11日開盤受此低迷氣氛影響，恒指11日低開0.84％，隨後跌幅擴大，截至午盤，恒指指數跌2.45％，報21,336.37點。國企指數跌2.96％，報7,268.64點。紅籌指數跌2.34％，報4,015.89點。

恒生科技指數跌近4％。嗶哩嗶哩跌超11％，快手跌超5％，小米、美團跌近5％。

汽車股跌幅居前，小鵬汽車跌8.81％，雅迪控股跌7.07％，理想汽車跌6.69％。

長城汽車跌10.71％，公司今年3月份汽車銷量100,930輛，年減8.86％；產量103,957輛，年減5.54％。長城汽車負責人11日表示，受上海、江蘇、吉林等多地疫情影響，長城汽車多家零部件供應商受到波及，導致工廠產能受限。

另，同樣因缺料而不得不停工的蔚來，午盤收跌8.81％。