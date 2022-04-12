受到美股疲弱影響，日股12日也持續向下修正，包括權值股，電子族群，航運股，還有原油相關類股都綠油油一片。午盤跌勢稍有加深，日經指數收26,334.98點，跌486.54點或1.81%。東證收1,863.63點，跌26.01點或1.38%。

Resona資產管理認為，日股受到中國大陸抗疫封城，還有原物料價格大漲影響，大盤走勢疲弱不振。

權值股中，迅銷跌3.18%，軟銀跌0.87%，索尼也跌2.65%。

電子族群內，東京威力科創跌2.14%，愛德萬測試跌3.61%，基恩斯也跌3.46%。

日股的航運3傑跌幅，至少都在5%以上，像是商船三井跌6.07%，日本郵船跌5.74%，川崎汽船也跌5.84%。

美國WTI原油價格，每桶回落至100美元以下，日本石油開發商帝石也跌1.63%。

以外銷為主的日本車商，豐田汽車跌1.52%，日產也跌1.88%。至於未來10年，將狠砸640億美元用來研發電動車的本田，股價早盤一度逆勢上漲0.22%，但最後還是收跌0.15%。

高島屋揚升4.09%，因這家百貨公司年報財測超乎市場預期。