上奇(6123)公布第一季自結財報，由於交貨遞延、船運延宕影響營收認列，以及亞幣匯率波動影響匯兌收益，第一季營收1.16億元，年減22％，歸屬母公司淨利為0.64億元，年增5％，每股盈餘1.11元。

第一季營業利益為0.9億元，年減4％，營業利益率7.3％；毛利率16.85％，優於去年同期的14.03％；稅後淨利0.77億元，年減8％，稅後淨利率6.6％，歸屬母公司淨利為0.64億元，年增5％，每股盈餘1.11元。

上奇指出，第一季數位印刷與雲端服務經常性收入持續穩健成長，對集團整體獲利提增及經常性有所挹注。

目前疫情仍持續影響交貨與船運，上奇表示，會採取必要措施，儘速排除外在因素及困難，以利完成訂單的營收認列並縮短交期。除此之外，集團持續優化各事業體營收及獲利組合，並積極加速國際客戶部署與策略聯盟，提增經常性收入(ARR)的成長。