原物料狂飆墊高成本、上海封城影響，南僑(1702)3月獲利受到衝擊，單月稅後盈餘8754萬元，年減46.46%，今日股價壓低整理。

南僑(1702)首季營收47.65億元，年增2.2%，3月單月稅後盈餘8754萬元，年減46.46%，每股盈餘(EPS)為0.35元，首季稅後盈餘1.85億元，年減33.98%，每股盈餘(EPS)0.75元。

南僑指出，俄烏戰事遲遲未停，農糧原物料價格一路狂飆，雖然公司產品有調價反應成本，但卻無法完全轉嫁，新購的原料更貴，讓獲利遭到壓縮。

目前大陸地區占南僑整體銷售比重約在6成，近期大陸疫情嚴峻，不少地區皆實施封城管控，上海地區也實施分區封控，對餐廳、烘焙店及賣場等受到影響無法營業或人流大減，衝擊生意。

另外，南僑上海金山廠雖然維持正常生產，但因配合政策採取「閉環生產」，員工吃、全數在工廠裡，也增加南僑的成本負擔。