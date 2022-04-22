國內疫情升溫使民眾再度瘋搶防疫保單，據金管會統計，針對隔離和確診提供定額補償的防疫保單上周狂賣逾46萬張，疫苗接種險亦大賣5.61萬張。基於已達風險胃納量、或為控管風險，產險業者上周銷售的整體防疫保單，也一舉減少達26張。

金管會公布防疫保單最新銷售及理賠狀況，截至18日止，防疫保單承保件數達165.67萬張，單周大增46.27萬件或38.75％，保費收入12.21億元，周增3.02億元或32.95％。理賠件數1.29萬件，周增1967件或17.84％，理賠金額6.27億元，周增0.68億元或12.19％。

而保障施打後出現不良反應可能的疫苗接種險，截至18日承保件數128.1萬件，周增達5.61萬件或78.12％，保費收入3.91億元，周增0.95億元或32.47％。理賠件數1738件，周增150件或9.45％，理賠金額0.63億元，周增0.05億元或8.77％。

由於國內疫情再度升溫，在民眾再度瘋搶防疫保單、加上政府防疫規範調整下，保險公司紛紛下架既有產品調整內容，加計疫苗接種險在內，整體防疫保單截至18日僅剩55張，相較11日時的81張減少達26張。