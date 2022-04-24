消費性電子產品需求不振危機未除，繼各大研究機構普遍看壞智慧機出貨量，摩根士丹利證券、富邦投顧等大型研究機構接著示警PC出貨，富邦投顧推算全球PC於2022年出貨將只有3.19億台，相當於年衰退7％。

摩根士丹利證券日前即提醒，觀察通路與成品庫存水位上升，ODM廠對市況的言論愈來愈謹慎，加上消費型PC需求持續放緩，摩根士丹利證券已將PC的2022年出貨預測由年減4％，下修至年減6％。

富邦投顧最新的態度則更加保守，基於俄烏傳爭衝擊歐洲下半年對PC需求，將2022年PC出貨量由3.3億台，下修至3.19億台，較去年出貨衰退7％；若進一步區分為筆電與桌機，筆電出貨量從原本的2.49億台，下修到2.39億台，桌機出貨量則由8,000萬台降為7,900萬台。

儘管多數科技股因股價下跌，本益比已經過一段修正，然富邦投顧強調，市場對獲利共識仍偏高，尚未完全切實反映下半年的真實狀況，多數科技股股價有下修空間，尤其需要提防與PC銷售有較高關聯的宏碁、華碩、仁寶、廣達等。

再者，由於通膨狀況加劇，消費性產品需求沒有太大起色，富邦投顧把PC零組件製造商營收預測由持平，調降為年減5％；高端、商用、電競PC製造商的衰退幅度將小於平均值。整體而言，相比聚焦PC的零組件廠商，營運與伺服器、通訊、車用領域較緊密的零組件製造商，將會有更高的營運成長力道。