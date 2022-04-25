人民幣兌美元匯價25日暴跌，在岸價大跌近600個基點，貶至6.54元區間；離岸價跌勢更加沉重，午盤過後跌破6.58元，最低來到6.5809元附近震盪，在岸、離岸價雙雙創下一年新低。

人民幣兌美元中間價25日報6.4909元，下跌313個基點，跌幅0.48％。

第一財經日報報導，中銀證券全球首席經濟學家、大陸國家外管局國際收支司前司長管濤認為，近期人民幣匯率調整並非中間價報價機制有意引導，而是離岸市場驅動。

管濤指出，人民幣匯率漲跌是市場運行的結果，而非政策追求的目標，不存在監管滿意與否的問題。

他稱，近期人民幣下跌不是外資減持人民幣資產的原因，而是結果。只要疫情蔓延勢頭得到有效控制，經濟復甦前景明朗，市場信心恢復，外資隨時都可能回來，人民幣匯率也會重新得到支撐。反倒是匯率政策僵化，既可能掣肘國內貨幣政策，又可能影響外國投資者信心，若面臨資本外流壓力，匯率挺的時間愈久、愈辛苦，投資者反而可能愈恐慌，因為更擔心隨之而來的不可交易的風險。

管濤強調，深化匯率市場化改革，就要相信市場，讓匯率浮動成為吸收內外部衝擊的減震器；匯率靈活性增加，有助於及時釋放壓力，避免預期積累。