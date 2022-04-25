通膨壓力下，明天的錢正在縮水。五一勞動節將至，全球人壽建議勞工族群面對未知的未來，醫療基金與退休金一定要先準備好，尤其醫療部分可分初、中及後期，以確診就能得一筆保險金的癌險、重大傷病或重疾險來規劃，療程中則以實支實付醫療優先，在家療養則可用長照險、類長照，預備相關費用。

疫情、俄烏戰爭加上今年全球面臨的物價上漲、通膨壓力，全球人壽引述主計處公布2021年實質經常性薪資年減0.04％。也就是對應物價上漲幅度，薪水越來越薄。且據勞保老年年金給付條件，可請領年齡從60歲，2022年已拉高到63歲，2024年為64歲、2026年為65歲，即退休年齡往後延，若要完全依靠勞工退休金、勞保老年給付，恐怕就要作好65歲作好作滿的打算。

但期間若因健康因素無法持續工作，或打算提早退休、人生下半場想提早悠閒生活，全球人壽建議，應提早準備醫療及退休基金，醫療部分，針對醫療初期要規畫可支應罹病初期需要龐大醫療費、及無法繼續工作的損失，如癌險、重大傷病或重大疾險等，很多保單都在確診時有一次性給付一筆保險金，用來安心治病。

再來是醫療中，是補貼健保未給付的部分，即自費項目、新式療法等，全球人壽建議用實支實付醫療險，最後是醫療後，即必須在家療養的部分，以長期照護的風險最高，因此建議用長照險，或針對特定傷病定期給付保險金的類長照來支應居家照護可能的經濟負擔。

至於退休金，全球人壽表示時間是財富累積最重要且加分的因素，所以趁早且長期規劃，才能達到目標，建議用利變型壽險來累積退休金，若市場利率持續往上，則保單的宣告利率有機會調升，保戶就能獲得增值回饋金。亦即可隨市場向上的機會，加速資產的累積。

規劃時可視預算及家庭需求，若充足者可選短年繳費，可加速資產累積，但若想手頭寬鬆一些，也可用長年期繳費，慢慢累積，且保單若設計未來可免收附加費用，將保價金轉入投保金額只增不減的利變即期年金，即可在退休後有穩定的現金流量。