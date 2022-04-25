高市府是否祭出「人潮群聚限令」？衛生局副局長蘇娟娟未正面回應，她指出，台灣是一日生活圈，針對防疫，希望除了政府的管制力道以外，民眾也須做好自主健康管理。（柯宗緯攝）

國內疫情狂燒，本土案例每日飆增。高市議員郭建盟指出，若依高雄病床數推估，單日確診達到1650人將達到醫療量能臨界值，建議高市府適時發布不同強度的人潮群聚限令。對此，高市府表示，將依疫情做戰術轉變，目前無預估的臨界值，至於限令部分未正面回應，呼籲民眾仍須做好自主健康管理。

郭建盟今在議會總質詢指出，高雄現有專責病床數1483床及收治確診者3％的風險值來計算，高雄可承受的確診人數為4萬9433人，同樣以4周住院需求，南韓、紐西蘭疫情爆發高峰周期同為58天計算，一旦高雄單日確診數達1650人，恐衝擊醫療量能。

郭建盟表示，醫院救治病患不只有新冠肺炎，還有心臟病、腎臟病、肝病、肺炎、腸胃疾病等，有太多疾病死亡率遠比新冠肺炎高，擔心新冠肺炎疫情恐侵蝕醫院救助一般疾病病人的醫療資源，提高一般疾病死亡率。

為防醫療量能崩潰，郭建盟則建議，當疫情噴發速度危及醫療量能，且威脅市民生命時，請高市府適時發布不同強度的「人潮群聚限令」，別讓市民面對無謂的親情生離死別。

高市副市長史哲答詢時指出，這兩年來，高市府積極努力盯確診數，就是為了這一刻來臨，市長陳其邁曾說過市府積極調控疫情、民生經濟及醫療量能的均衡，這是減少傷害最好的方法，並依據最新疫情狀況隨時掌握調整。

針對郭建盟示警的臨界值，高市衛生局副局長蘇娟娟表示，他是用病床數來看，若確診數急遽上升，就會衝擊醫療量能，生病沒地方去。目前高雄醫療量足夠，也進行輕、中、重症分流，截至昨天高雄居家照護有337人。

高市府是否祭出「人潮群聚限令」？蘇娟娟未正面回應，她指出，台灣是一日生活圈，針對防疫，希望除了政府的管制力道以外，民眾也須做好自主健康管理。