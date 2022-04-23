宜蘭縣今天（23日）新增90人確診，累計本土確診個案達801人，宜蘭縣居家照護人數多達328人，醫院、集中檢疫所的床位使用率逾9成，宜蘭縣長林姿妙宣布，即日起醫院及住宿式長照機構暫停探病，衛生局長徐迺維坦言，如住宿式長照機構發生大規模群聚，會讓醫療量能有很大的負擔，暫停探病是不得已的決定。

由於宜蘭縣的確診數再創紀錄，確診數大增影響疫調，經衛生單位的努力，釐清部分確診者的感染源，羅東晶園會館喜宴今天新增4人確診，累積人數209人染疫，魚販群聚新增2人，累積22人，某家庭群聚今無新增，累積71人確診。

今天確診的個案，還有40人是感染源不明，39人疫調中；校園部分，今天新增東澳國小附設幼兒園及頭城國小等2校全校停課，部分班級停課有黎明國小及諾貝爾幼兒園等2校。目前累計48校受影響，107位學生、7位教職員確診。

宜蘭縣醫院的醫療量能有98床，已收治96人，使用率達98％，集中檢疫所187床，已收治178人，使用率達95.2％，居家照護人數為328人。

林姿妙表示，宜蘭縣即日起，除住民出現嚴重身心不適、或其他經機構評估有必要等例外情形外，醫院和住宿式長照機構暫停探病，以維護醫療照護量能的正常運作。

徐迺維表示，任何一個長照機構，萬一有大規模的群聚，會讓醫院的醫療量能有很大的負擔，暫停探病是不得已的作為，為了讓縣民獲得更好的照護，請大家配合。