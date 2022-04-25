新竹縣協調8家醫院、84家西醫診所、41家中醫診所提供通訊診療服務。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣居家照護服務25日正式上路，符合條件者將在居家自主照護，將會收到縣府防疫關懷包和「居家照護／隔離關懷手冊」，縣長楊文科協調新竹台大分院生醫醫院竹北院區、中醫大新竹附醫和東元醫院，3家輪值醫院兒科夜間急診也同步服務，降低幼兒家長的憂慮。

衛生局長殷東成表示，縣內25日有49人開始居家照護，連同之前已在宅居家照護民眾，收到「居家照護／隔離關懷手冊」後可掃描QR code，查詢提供通訊診療的醫療院所，聯繫約定通訊診療時間，在診療結束後可由親友代為領藥，或由社區藥師送藥到府。

新竹縣有8家醫院、84家西醫診所及41家中醫診所和2家牙醫診所加入通訊診療服務行列，讓輕症的居家照護者能在家就獲得醫療照護，其中有20家中醫診所提供清冠一號處方藥。

民眾也可上新竹縣衛生局官方網站，點選首頁進入業務專區，再點入醫政業務進入門診資訊，即可獲得配合通訊診療醫院和診所的資訊。

由於新竹縣疫情持續升溫，確診者中有不少兒童及幼兒，為維護兒童就醫權益，縣府整合新竹台大分院生醫醫院竹北院區、中醫大新竹附醫、東元醫院共3家醫院，每天安排1家醫院輪值夜間急診室兒科診療服務，輪值醫院兒科急診時間為每天早上8點至隔天早上8點。

殷東成提醒家長，若發現孩子發燒超過48小時或高燒合併發冷冒冷汗、退燒後持續活動力不佳、退燒後持續呼吸急促或胸悶胸痛、持續嘔吐或頭痛或腹痛、超過12小時未進食或未解尿等5種情況為警示症狀，務必要諮詢醫療團隊。

若孩童出現抽搐、意識不佳、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94％、肢體冰冷或皮膚斑駁或冒冷汗等6種情況時，家長一定要立刻撥打119或手機連上24小時緊急醫療諮詢平台