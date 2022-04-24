嘉義縣＋17 某工廠爆群聚已12人染疫 12:352022/04/24 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣＋17 某工廠爆群聚已12人染疫。圖為清消畫面。（資料照／嘉義縣政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣今新增17例本土個案，12人來自同一家工廠群聚染疫，2例居家隔離陰轉陽、2例有高風險旅遊史，另1例主動篩檢確診，詳細狀況縣府下午2點半開線上記者會說明。 宜蘭暫停探病 花蓮黃昏市場休市 防疫頻走鐘 在野要陳時中下台 #新冠肺炎 #台灣 #群聚 #嘉義縣 #工廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 連9天破千 醫示警1族群高風險：死神快出手了 13:002022/04/24 生活 南市＋51 雲林確診＋51 緊急啟動居家照護 04:102022/04/24 地方新聞 康健人壽助銀髮族安心無憂 04:102022/04/24 生活新聞 蔡瑞雪確診4天曝痛苦症狀「喉嚨痛到耳朵周圍」吞口水都煎熬 08:412022/04/24 娛樂 分析大S閃婚周思潔期待真愛 04:102022/04/24 娛樂新聞 北海道觀光船沉沒20多人生死未卜 日警：找到7人均無意識 08:172022/04/24 國際 疫情燒進社區 彰縣8人無感染源確診 04:102022/04/24 地方新聞 苗栗桐花下見證 36對新人攜手未來 04:102022/04/24 地方新聞 超車毒犯 酒駕入監人數占最多 04:102022/04/24 社會新聞 疫情燒 達人布局防疫概念股 04:102022/04/24 產業特刊 虹堡 無人支付看俏 04:102022/04/24 證券．權證 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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