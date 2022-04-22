本土連續多日破千例確診，小兒科醫師張博揚表示「大浪來了，大家抓緊！」指出隨著確診人數增加，醫療量能將面臨考驗，這時候還沒打滿兩劑的成年人請快準備血氧偵測機，因為這波恐怕很難躲過去了。而已經打三劑的人就不用太恐慌。

張博揚今在臉書發文表示，指揮中心已限縮染疫住院觀察的標準，但是專責病房逐漸額滿，醫療量能的排擠效應將浮現，這也包括救護車。如果家中有成人還沒打滿兩劑疫苗，請先準備好血氧監測器，這一波恐怕很難躲過去了，但他相信這些人不打，肯定是他們觀察一年以後做出的選擇，尊重自己的選擇並接受結果是成熟大人的想法。

張博揚指出，國小以下的孩童還不能打到疫苗，但很明顯病毒在這個族群的傳播速度奇快無比，症狀什麼都有、什麼都像，急診篩檢陽性率極高，或許高峰過去以後，才發現原來那次的感冒其實是感染了新冠病毒，但去看了診所幾次就好了。

張博揚坦言，已經打完三劑疫苗的人不用慌張，大事化小是必然的，要不然先前挨這麼多針是打心酸的？小事化無則要看運氣，有些人就是吃了幾天感冒藥就搞定了，所以大家不必太過恐慌，可以靜待浪潮平息，與病毒共存就是要看這一次。

張博揚也說，最倒楣的是現在剛好有別的狀況要進醫院的人，戳鼻孔不舒服就算了，人力被抽調，造成醫療資源不足才是麻煩，現在少生病很重要。

張博揚表示，三圈內必有人確診感染可能是現狀了，不要影響社會運作太過困難是要看政府的智慧。至於醫療單位捉襟見肘的窘迫，何時被其他人在意過？畢竟分母（感染總人數）太大，就算病毒弱化了，還是會有很大的壓力，加油吧！