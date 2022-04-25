基隆市某婦產科爆發群聚感染，有6名新生兒染疫，其中一名出生僅約9天男嬰2度血氧濃度不穩送醫，所幸醫院檢測皆為正常。男嬰父親心疼喊話，盼孩子能安置在醫療設備完善場域，或讓家屬親自照護陪同。

基隆某婦產科22日有照護人員確診，衛生局立即匡列診所人員、嬰兒等77人進行PCR採檢，其中9人染疫，包括6名新生兒、3名大人。市長林右昌表示，有2名新生兒送往林口長庚醫院安置中，其餘4名幼兒在診所接受照護，健康狀況均無虞，至於感染源疑似來自一名照護人員。

不過，昨天晚上10時許至今天上午7時許，有一名出生約9天男嬰因血氧濃度不穩，2度緊急送醫。男嬰父親表示，昨天臨時接到醫生通知，小孩的血氧濃度低於標準值，在85至86間，需要家屬陪同轉到大型醫院。

男嬰父親指出，當時依照指示，沒有穿任何防護衣，抱著小孩搭上救護車前往急診室，院方檢查後，醫療人員表示，血氧濃度正常、沒有發燒，另因院內沒有多餘病床，無地方收留，只好再帶回診所觀察。

未料，今天早上又再度接到診所照護人員通知，孩子血氧濃度再次不穩，落在70至80之間，比昨晚更低，可能要送到醫療設備完善大醫院，但到醫院測量後，卻又正常，並再度送回診所。

男嬰父親說，現在很擔心小孩的狀況，心情很焦慮，隨時在緊繃狀況，就怕有什麼突發事件，希望市府單位能提供醫療設備完善場域，若有突發狀況可以馬上應變、治療，或是讓家屬陪同照護。