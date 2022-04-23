新冠肺炎病例數屢創新高，疫情指揮中心為保全醫療量能，推動輕、重症分流，近期放寬居家照護適用年齡至69歲以下，中、重症個案則一律送醫。昨指揮中心公布專責、負壓隔離病床空床率為61.4％、中央集檢所23.3％、地方加強型防疫旅館28.5％，遭台北市長柯文哲質疑數字偏高。指揮官陳時中今回應，地方衛生局是第一線，最清楚，其實地方自己就可以公布。

指揮中心修正輕、重分流原則後，醫勞盟昨發文指出，在沒有疫情的時候，台灣的病床早就隨時在滿載邊緣了，不知道指揮中心的自信從何而來？，直言「地獄景象，其實很近了」，希望指揮中心回頭好好審視現有的醫療量能是否真的足夠。

昨日指揮中心統計，國內專責、負壓隔離病床共6144床，空床率為61.4％，其中台北區41.1％、北區56.7％、中區76.1％、南區70.3％、高屏區88.3％、東區31.0％；中央集檢所則有7170床，空床率23.3％；地方加強型防疫旅館則有1936床，空床率28.5％。柯文哲則直言，「這空床數恐怕是有點偏高了」，他猜應該很快會被用完。

今陳時中對此回應，指揮中心公布的空床率是全國的，地方的空床率，其實地方自己就可以公布，衛生局是清楚的。指揮中心掌管的是全國事務，當然是公布全國的，地方衛生局是第一線，他們最清楚。