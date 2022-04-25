經歷疫情因素停辦一年後，今年和泰集團再次結合旗下關係企業與各地經銷商，於24日舉辦「2022和泰集團淨灘減塑全台總動員」活動，全台所有臨海縣市（共16處）均有淨灘活動的場次，讓各地民眾都有機會就近參與，親身瞭解海洋廢棄物污染的嚴重性，並展現珍愛台灣維護海岸的作為。

雖然近期的疫情有攀升之勢，但遵循衛福部「正常生活、積極防疫、穩健開放」的目標方向，「2022和泰集團淨灘減塑全台總動員」在備妥相關防疫措施下，歡迎全民共襄盛舉。自從活動報名正式公開後，各地熱血民眾便持續不斷踴躍報名，總計集團員工、眷屬、在地民眾、公單位、及NGO（非政府組織）等共11,431人報名，充分展現出對於環境的熱愛。當天和泰汽車董事長黃南光，於桃園市觀音濱海遊憩區的場次，與環保署副署長沈志修、桃園市長鄭文燦、台灣咾咕嶼協會秘書長張欣怡等人，以自身的行動力，帶領員工、眷屬及在地民眾近3千人展現淨灘減塑、珍愛台灣海岸的行動。

同時，鑑於氣候暖化，全球碳中和的聲浪持續發酵，和泰集團特別在本次淨灘位於桃園觀音的主場，規劃相關的環保活動展示攤位，希望藉此機會與參加的公單位及熱血民眾分享及溝通，做為全球汽車龍頭地位的日本豐田，對於2050年面對的碳中和挑戰所擬定的願景與策略目標，同時分享和泰集團多元的節能環保車、環保科技、一車一樹、再生能源案場、玩具愛分享等多層面的環保作為，同時呈現和泰集團對企業社會責任的態度。

活動當天，全台16處海灘共清理出13,633公斤垃圾，此次淨灘成果總量較2020年更多，顯示海洋生態面臨人類廢棄物污染的威脅日趨嚴重，我們需更努力將減塑行為落實於日常生活中，以自身出發，帶動週遭，進而提升環保影響力。

此外，為延伸活動效益，讓減塑行為扎根並形成正向循環，淨灘活動當日每參與一人，和泰集團就捐贈50元作為環保教育公益基金，當日全台以11,431人計，原捐贈總金額為571,550元，現場加碼至580,000元，全數公益基金將捐贈予台灣咾咕嶼協會，作為後續國小孩童的減塑、環保教育經費。

和泰集團長期貢獻於台灣社會並善盡企業責任。在環境保護的議題上，不僅致力於提供環境友善與節能的商品及服務，亦在降低塑膠汙染上有著顯著的作為。例如集團所屬的TOYOTA、LEXUS及HINO品牌的經銷據點已停止提供塑膠瓶裝水，預計一年可減少250萬個塑膠瓶的產生。在車輛保修中所需要的潤滑機油，傳統上皆使用塑膠瓶為主要容器，不可避免地造成環境的危害，因此早在2003年導入中央給油系統，利用此系統來取代塑膠瓶的使用。累計至2021年底，已大幅減少使用逾6,000萬個塑膠機油瓶；若將這些塑膠機油瓶疊起來，可繞行台灣海岸線12圈。以上作為皆體現和泰集團從源頭減塑的決心。

此外，在減碳作為上，自2017年起「TOYOTA一車一樹」活動，已於全台種植57.5萬棵樹，累計減碳1.4萬噸。2018年起和泰集團導入再生能源太陽能案場，截至2021年底已有50處，累計減碳量達約1.6萬噸，相當於41.1座大安森林公園（389噸/年）年抵碳量。