台股今天重挫逾2個百分點，而台股掛牌的REITS表現相對抗跌，兆豐新光R1(01003T)、土銀富邦R2(01004T)、兆豐國泰R2(01007T)均逆勢收紅，在台股一片綠油油中，表現相對耀眼。有別於目前市場上的REITs ETF產品投資集中在美國，富邦投信特別推出投資全球16國息收資產的富邦全球入息不動產與基礎建設ETF，讓投資人能有分散投資的機會，以新台幣15元的低門檻成為全球資產的包租公包租婆，該ETF將於5月初開募。

REITs全名為不動產投資信託證券，是資產證券化商品之一，以發行受益憑證方式銷售給投資大眾。投資概念類似共同基金，為結合投資大眾資金，投資於各種行業的房地產(如購物中心、辦公大樓、停車場、醫院等)，潛在收入來自於租金與房地產價格增值之收益。

富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金經理人蘇筱婷指出，透過ETF在集中市場掛牌交易，交易方式與股票相同，流動性較佳，投資人將可享有除投資房地產相關類股外，也可以較少的投資金額，參與商用不動產的投資機會。富邦全球入息不動產與基礎建設ETF主要投資權益型REITs與基礎建設公司，該ETF追蹤標的指數為全球入息不動產與基礎建設指數，成分母體為標普全球BMI指數中的不動產證券投資信託（REIT）及基礎建設相關的類股為主，地區涵蓋全球16國家交易所。

富邦全球入息不動產與基礎建設ETF的選股邏輯，將透過流動性篩選標準，篩選市值大於10億美元以及3個月平均成交金額高於3百萬美元的企業，同時為降低投組標的之波動度，也排除波動度前5%的成分，最後也是最重要的是，為取得投組整體較高的股息收益，在考量預扣所得稅後之殖利率將由高至低排序，挑選前30檔作為指數成分，其投資REITs的主要型態不僅是瞄準以具有收取穩定現金流的權益型REITs，同時投資範疇也增加納入基礎建設，投資面向更廣，是兼具息收與泛不動產另類投資的新選擇。