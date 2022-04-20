國泰金(2882)調查民眾對於台灣央行升息影響的看法，超過6成民眾認為，央行升息1碼，房貸或租金支出將增加；而有46.5％的民眾認為，影響2022年台股指數走勢最重要的原因為全球財政與貨幣政策寬鬆程度。

通膨巨獸衝擊國際金融環境，台灣央行也正式升息1碼，國泰金4月調查，46％的民眾認為升息1碼後，房貸或租金支出大增，其中32％民眾因此而排擠生活支出，14％民眾認為生活支出影響小；16.7％民眾認為房貸或租金支出增幅小，對生活支出影響小；26.8％民眾目前無房貸或租金支出，10.5％則不確定或不知道對支出的影響。整體而言，62.7％民眾認為升息後房貸或租金支出增加，而32％民眾會因此排擠生活支出。

台股面臨萬7保衛戰，而對於影響2022年台股走勢因素，27.7％民眾認為影響2022年台灣經濟成長最主要潛在風險為高通膨壓抑全球需求，22.1％民眾則擔心新冠肺炎疫情再次惡化影響景氣成長動能。另一方面，46.5％的民眾認為影響2022年台股指數走勢最重要的原因為全球財政與貨幣政策寬鬆程度，20.4％民眾認為美國股市走勢為關鍵因素。