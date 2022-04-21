連鎖餐飲集團乾杯(1269)董事會通過2021年財報，合併營收雖創30.79億元新高，惟受疫情三級警戒禁止餐飲內用影響，稅後淨利0.71億元、每股盈餘（EPS）3.83元，雙創近5年低點。董事會決議擬配發每股現金股利2.3元，盈餘配發率約60.05％。

乾杯2021年合併營收創30.79億元新高、年增9.63％，但營業利益0.84億元、年減達43.4％，為近7年低點，毛利率50.95％、營益率2.73％雙探新低。稅後淨利0.71億元、年減達28.44％，每股盈餘3.83元，雙創近5年低點。

乾杯表示，去年營收創高，主要受惠集團新展15家店效益帶動，但去年疫情三級警戒禁止餐飲內用達近3個月，重擊台灣事業群營收。期間外送服務需求比例大增，由於商品單價較低、外送平台抽成高，及海內外大舉展店初期費用較高，均影響獲利表現。

乾杯表示，台灣事業群去年上半年展店計畫因疫情暫緩，以外賣服務、電商零售等管道齊力爭取業績，下半年隨著內需市場逐步復甦一舉新展6家店，趕搶年末節慶商機，彌補營收缺口。中國大陸事業群展店計畫則未受疫情停擺，展店效益持續增溫、穩定挹注營收。

展望後市，雖然兩岸仍受疫情影響動盪，但台灣在疫苗覆蓋率提升及政府穩健開放的政策下，乾杯集團仍看好餐飲市場中長期發展，2022年持續積極展店，首季兩岸新展6家店，帶動首季合併營收9.05億元，僅季減5.92％、年增達11.91％，創同期新高、歷史次高。

同時，乾杯將持續提供外送服務，強化「乾杯超市」電商平台銷售品項，並增加銷售管道搶攻零售市場，雙軌並行追求集團穩健成長，盼待疫情回穩後，營運動能以先蹲後跳態勢，展現強勁爆發力。