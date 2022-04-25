立法院財委會今（25）日視察證交所，總經理簡立忠簡報時指出，去年台股成績斐然，成交值從第17名躍升至第8名；另外，自2020年起台股新開戶人數大增，近2年則以年輕族群增加最多，光是20～40歲投資人就大增65萬人。

證交所統計，2021年台股漲幅達23.7％，在全球主要股市中也居冠，由於市場交易熱絡，2020年起新開戶人數大增，2020年增加67萬人、2021年增加77萬人，今年前3月也增加14萬人，尤其近2年年輕族群增加最多，20～40歲投資人增加65萬人。

簡立忠表示，2020年台股股票籌資金額8,021億元，2021年更達8434億元，今年到3月底新股募股（IPO）籌資金額115.8億元、現金增資（SPO）籌資102.5億元，其他管道129.7億元，合計共籌資348億元。

此外，2021年上市公司營收38.24兆元，稅後純益達4.05兆元，雙雙創下歷史新高，統計至4月21日止已公告預計要發放的股息達1.9兆元，不但超2020年的1.44兆元，創下歷史新高。