證交所今（21）日公布3月份全體證券商稅後淨利53.58億元，較2月成長3.75億元，月增幅7.53％；累計第一季全體證券商稅後淨利112.69億元，較去年同期衰退155.82億元，年減高達58.03％，逼近六成。

證交所分析，3月大盤總成交值約7.512兆元，較2月增加62.14％，使證券商經紀手續費收入較2月增加；另3月自營之出售證券損失及證券評價損失較多，使證券商自營業務呈現淨損失，且較2月衰退16.74億元，月減幅高達125.58％。

此外，由於3月月承銷之證券評價損失較多，使證券商承銷業務淨利亦較2月衰退4.31億元、月減幅61.84％。整體而言，3月份全體證券商稅後淨利53.58億元，較2月成長3.75億元，月增7.53％。

累計今年第一季，證券商經紀手續費收入因大盤總成交值衰退而較去年同期減少15.47％；另今年第一季加權股價指數為下跌趨勢，去年同期為上漲趨勢，使證券商自營業務呈現淨損失，且較去年同期衰退112.23億元、銳減122.35％。

今年第一季承銷業務淨利，也較去年同期衰退8.03億元、年減幅33.77％，全體證券商稅後淨利112.69億元，較去年同期大幅減少155.82億元，年減58.03％。