大陸人民銀行行長易綱22日視訊出席博鰲亞洲論壇時表示，大陸貨幣政策的首要任務是維護物價穩定，確保糧食生產和能源供應，物價將穩定在合理區間，人行將繼續實施穩健的貨幣政策，綜合運用多種工具為中小微企業提供更多支持，加大對實體經濟的支持力度。

陸媒引述易綱表示，新冠疫情為經濟增長帶來更大壓力，2022年會加大穩健貨幣政策對實體經濟的支持力度，重點支持中小企業和受疫情影響的行業。

易綱指出，貨幣政策提前佈局，穩健的貨幣政策加大對實體經濟的支持力度。其中，2021年12月以來，1年期和5年期以上LPR分別下降15個和5個基點。截至2022年3月底，廣義貨幣（M2）和社會融資規模分別增長9.7％和10.6％，較上年末顯著上升。

此外，2022年人行向中央財政上繳結存利潤總額超過人民幣（下同）1兆元，主要用於留抵退稅和向地方政府轉移支付。結存利潤主要來自人民銀行過去幾年的利潤積累，相當於增加GDP總量1％的財政支出，體現貨幣政策和財政政策協調聯動，共同發力穩定宏觀經濟大盤。