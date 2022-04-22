近日物價齊揚、陷入通貨膨脹危機，加上我國新冠肺炎疫情延燒，中央預估4月底單日確診將破萬例，近日各地公益活動陸續取消，創世基金會呼籲民眾捐贈未用完的五倍券，幫助弱勢植物人及其家庭渡過難關；愛盲基金會統計，第二季募款更不樂觀，恐下滑兩成，憂心若是募款持續減縮，將直接影響服務量能。

創世全台共設立17所安養院，安養約800位弱勢植物人，到宅服務2000多個家庭，全員堅守崗位，齊心抗疫。疫情之下募款艱難，但植物人服務一日不能中斷，安養院中護理人員24小時輪流照護，平均一位植物人一天需要更換10至12片尿布，每日灌食5至6餐，尿布、餐食經費龐大，需要大眾支持，每捐助一份五倍券，等於幫助12位植物人1日尿布與餐食費用，創世邀您一同成為弱勢家庭堅實的後盾。

愛盲基金會執行長劉怡君表示，愛盲肩負全台75％以上視障者的服務需求，面對戰爭、疫情接二連三的衝擊，汲取過往經驗、快速反應外在環境變化，穩定維持服務的質與量，讓視障者和低視能者受到的衝擊降到最低。