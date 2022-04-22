台灣新冠肺炎疫情大流行，衛福部長陳時中日前表示將朝3方向進行，分別為強化疫苗、藥物及輕重症分流。對此，台北市長柯文哲今表示，其實方向都對，只要快點執行就好，但他坦言台灣這幾天確診人數增加太快，還語帶保留表示「應該會壓垮整個...」

柯文哲下午在防疫記者會上指出，現在抱怨沒有用，方向對就趕快做，首先在藥物部分，要先算出預期感染多少人，評估多少比例需要吃藥、現在又準備了多少，這一算就知道到底有沒有準備好。

此外，柯文哲說，如果要執行「以篩代檢」的話，就開始分三階段開始做，第三則是「輕重症分離」，其實所有的限制都要準備好防疫專責旅館，以台北市做法來說，確診者可以擺在家裡、防疫專責旅館或醫院，要建構完整的防疫體系，其實看南韓、香港的狀況，就知道台灣要做什麼準備。

柯文哲坦言，他覺得台灣這幾天確診人數增加太快，「應該會壓垮整個...」，如果全部放在家沒有準備好也是問題，全部擠在醫院也是問題，不過抱怨沒有用，趕快做就好了。