受到隔夜美股那斯達克下挫影響，日本科技類股15日也表現疲弱。不過，逢低買盤湧入下，日股跌勢才不至於擴大。早盤結束時，日經指數收26,995.86點，跌176.14點或0.65%。東證收1,891.37點，跌16.68點或0.87%。

Pictet資產管理認為，近日以來，日股缺少方向性，故這幾天的走勢都取決於美股表現。況且，通常長假前買氣會縮手，但從15日盤勢來看，市場不畏歐美股市15日休市，因此在逢低買盤介入下，日股跌幅有限。

半導體類股代表，東京威力科創以及愛德萬測試，雙雙下跌4.11%以及3.92%。同時，權值股的軟銀跌1.37%，索尼也跌3.26%。

不過，快時尚大廠迅銷卻漲7.27%，中國大陸疫情可能導致獲利能力下降，但本財年淨利有機會成長近1成。

根據多家日本媒體報導，由於汽車引擎感應器驚傳出狀況，日本速霸陸的部分車款已暫停交車，因此，股價也跟著下跌3.49%。