遠距生活帶來的網通新商機持續發酵，中磊（5388）總經理王煒在今年3月甫召開的法說會中樂看「2022年基本上所有訂單都已做完，現在所有的產品與市場開發，鎖定的都是2023、2024年」，滿手單的中磊果然氣勢如虹，在台股一陣低迷中，仍順利在20日盤中全數填息。

中磊今年業績紅不讓，順利繳出史上最佳3月及首季的成績單，在業績掛帥的題材發威下，中磊股價近期不畏台股走弱，持續在高檔震盪。

法人指出，儘管中磊除息前一日（4月6日）見到82.3元的波段新高，但在歷經二周的震盪洗禮後，20日盤中已順利讓原訂在4月7日除息的息值2.4元全數填息。

中磊今年首季雖有進入產業淡季，再加上工作天數減少等利空因素，但因客戶對於網通產品迫切需求，無論電信業者或企業品牌客戶皆期望透過用戶終端設備（CPE）的產品升級來提升平均用戶貢獻度(ARPU)，也為中磊帶來了淡季不淡的效應，推升中磊首季營收來到126.58億元，一舉寫下歷年同期新高，表現雖不若去年第四季的旺季表現131.98億元，但季減幅度已縮小到4.09％，表現明顯優於法人預估的二位數的季減。

法人推估，中磊今年首季EPS可望落在1.3-1.4元，有機會挑戰歷年同期新高。

網通業今年最大的挑戰依然是料況，為了降低缺料對營運的干擾，中磊早在去年即展開備料，根據財報顯示，中磊去年底庫存金額已來到142.15億元，整整較前年的88.05億元，多出了54.1億元，其中「新增的54億元庫存，有半數以上都是為了因應長短料所需」，著眼於料況已提前做好準備，如果大環境的因素趨於可控，包含貨運和疫情的狀況可以好轉，法人樂看中磊今年營收挑戰逐季成長的契機仍在。