美股帶頭狂洩，台股25日開低走低直接失守「萬七」，外資展開一波大逃殺，加上國際美元衝高，拖累新台幣一舉貶破29.3元，終場收在29.37元兌1美元，創逾19個月新低，貶值1.1角，為連二個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量14.01億美元。

外匯交易員表示，美股大型醫療股財報表現不佳，且聯準會（Fed）愈來愈鷹，恐慌指數VIX衝逾17％，國際美元指數更再突破101來到二年多高點，美股四大指數一洩千里，主要股市也清一色綠油油，台股開盤狂殺，最後慘跌404點至16,620點，新台幣貶勢也加大，盤中最多大跌1.18角。

外匯交易員指出，主要是外資積極提款閃人，出手完全不留情，擴大賣超台股達421億元，至少匯出15億美元，加上進口商及海外投資款續買匯，儘管出口商也順場拋匯，但量能完全不敵，同樣要靠老大（央行）進場調節拋匯擋一擋。綜觀國際不利情勢沒有改善跡象，外資偏向回流美元的態度不變，新台幣短線將進一步挑戰29.5元關卡。