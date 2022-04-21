1989年11月19日在台灣證交所掛牌上市的永大，今日完成與日商日立株式會社日立製作所股份轉換，告別將近掛牌33年的台北股市，永大指出，正式下市後成為日立100％持股的子公司，但永大的企業主體及服務精神都不會改變，已簽訂合約相關權利義務將不受影響。

永大成立於1966年7月並與日立製作所合作至今，成立超過50年，1989年台股掛牌後，股價在隔年創下417元的史上新高，在2000年時候，則創下9.6元史上新低價位。永大除了在電梯外，近3三年來日立與寶佳的經營權之爭，最後日立在取得過半股數後，寶佳陸續出清持股退出永大。

永大表示，未來將秉持著原有技術第一、品質第一、服務第一的精神，將深耕在地並永續發展，未來融入日立後，將有效利用可運用技術(OT)、先進情報技術(IT)及高性能產品作為創造正向的社會、環境、經濟價值。

同時也引進並活用日立的強項IoT和環境科技等數位技術，從而提高公司產品的競爭力以及提升維修保養服務先進性。並將極盡所能的發揮兩家公司的協同作用，目標是通過擴大在大陸和亞洲安裝的新電梯和自動手扶梯的數量，以及增加維修數量的規模提高公司盈利能力。