周三以科技股為主的那斯達克指數大跌逾1%，串流媒體巨頭網飛（Netflix）訂戶意外下滑導致股價重挫，亦拖累其他高成長股走跌，投資人擔心這些公司可能面臨類似的疫後表現問題。反之，消費者產品巨頭寶僑（Procter & Gamble）和科技公司IBM業績報喜，帶動道瓊工業指數連續第二日收高。美國債息自高點回落，亦給大盤帶來支撐，標普500指數近收平。

★主要指數

道瓊指數收漲249.59 點或0.71%，為35,160.79 點。

標普500指數跌2.76點或0.06%，為4,459.45點。

那斯達克指數跌166.59點或1.22%，為13,453.07點。

費城半導體指數跌11.0點或0.35%，為3,142.2點。

★消息

聯準會發布「褐皮書」，內容指出在2月到4月初這段期間，美國經濟為「適度」（moderate）擴張，但俄烏戰爭和物價高漲帶來的不確定性使經濟前景蒙上陰影。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，她認為5月升息0.5個百分點的理由已經「完整」，但她也坦承未來幾個月的一連串升息可能使經濟陷入溫和衰退。

美元隔夜利率互換（Overnight Indexed Swap，OIS）市場數據顯示，短期利率交易員認為聯準會在5月和6月會議都各升息50個基點（2碼）的機率為100%，高於周一預期的94%，並為首次達到100%。如果聯準會真的在5月升息2碼，將是自2000年5月以來首度一次就升息這麼大的幅度。此外，OIS市場預期到今年底，聯準會累計的升息幅度將達到2.28%，高於本周初預期的2.13%。

美國對俄羅斯祭出新一輪制裁，這次鎖定一家主要商業銀行、加密貨幣挖礦公司、以俄國寡頭Konstantin Malofeyev為首的40多人與實體。

美國10年期公債殖利率尾盤回落至2.85%，早盤在聯準會將大舉升息的預期帶動下一度升至近3%大關。

周三紐約期油微漲0.18%，收在每桶102.75美元。倫敦布蘭特期油下跌0.42%，收在每桶106.8美元。

投資人擔心利率走升將削弱成長股未來的獲利表現，今年以來科技股和成長股表現不佳，那斯達克指數今年以來下跌近14%，而標普500指數跌6.4%。

整體而言，第一季業績表現有個強勁的開頭，根據Refinitiv數據，目前60家已公布業績的標普500指數成份股中，80%的獲利超出市場預期，優於通常的約66%。

美國各交易所成交量總計為108.5億股，低於過去20個平均成交量116.1億股。

標普500指數有70檔成分股創下52周新高，3檔創52周新低。那斯達克指數有88檔創52周新高，164檔創新低。(2-1)