上周五美股主要指數全面重挫，以及中國的新冠疫情嚴竣、陸股急跌，受此打擊，周一香港恆生指數開低走低，目前大跌逾600點或2.94%，為20032.53點。國企股(H股)跌3.3%，為6741.64點。

上周五美股道瓊指數崩跌近1000點或2.8%，創下2020年10月月28日以來最大單日跌幅。標普500指數大跌2.77%，那斯達克指數跌2.55%。聯準會的鷹派立場越來越明確、連鎖醫院集團HCA Healthcare全年財測意外疲弱，以及服飾零售商Gap下修營收展望，引爆美股賣壓。

上證指數目前大跌2.45%，深證成指跌2.86%，以及美股主要指數期貨走跌，都給港股帶來壓力。目前道瓊指數期貨跌0.74%，標普500指數期貨跌0.76%，那斯達克100指數期貨跌0.71%。

恆生科技股開低走低，目前重挫3.75%，報3,851.02點，成份股全軍覆沒，平安好醫生跌6%，跌幅最大。快手、小米、理想汽車、嗶哩嗶哩、百度都重挫約5%。

受原油價格下跌影響，中海油和中石油均大跌逾4%。中國疫情升高和堅定的清零政策恐打擊原油需求前景，周一亞洲早盤歐美原油價格均大跌約2.7%，延續上周五的低迷走勢。