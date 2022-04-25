受上周五美股重挫拖累，由重量級個股帶頭跌，周一日經225指數晨收下挫1.94%，報26,578.70點。東證一部指數跌1.58%，早盤收在1875.13點。

上周五美股三大指數均重挫逾2.5%，除了負面的企業財報消息之外，聯準會主席鮑爾的談話亦帶來重大打擊。鮑爾的發言使近期內聯準會就會大舉升息的前景變得更為明確，他暗示聯準會準備在5月會議升息50基點，未來也可能再升息50基點。

重量級個股拖累日經指數走跌。Uniqlo母公司迅銷下挫4.4%，科技業投資大戶軟銀集團下跌7.7%，空調設備大廠大金工業（Daikin Industries）跌3.3%。

東證一部33大類股幾乎全軍覆沒，受油價下挫拖累，石油勘探股跌幅最大。

航空股指數大跌3%，全日空控股下修財測，並警告本財年可能淨損1450億日圓，股價應聲大跌近4%。其同業日本航空（Japan Airlines）跌1.9%。

日產汽車早盤大跌4%，彭博社上周五報導該公司最大股東雷諾（Renault SA）可能考慮出售股份、降低持股，作為拆離旗下電動車業務計畫的一部分。雷諾一直在推進將電動車和內燃機業務分開的計畫，以追上特斯拉和福斯等競爭對手。

Daiwa Securities資深策略師Shuji Hosoi表示，受到聯準會主席鮑爾的升息談話影響，上周五美股跌太多，今天日股對美股的反應則太大。他並表示，市場正在等待日本央行總裁黑田東彥在本周政策會議後，就最近的匯率走勢發表評論。如果黑田沒有對日圓走弱發表任何談話，市場將假設央行允許日圓進一步走跌，這將導致日圓再度陷入劇烈震盪，不利於日股走勢。