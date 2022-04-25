日本銀行（央行）將在本周四（4月28日）召開貨幣政策會議，屆時料將維持其超低利率不變，而其鴿派的政策指引也應該不會做出重大調整，在原材料成本不斷攀升之際，該央行仍將把支持脆弱的經濟復甦列為首要之務。

儘管日本的通膨率料將朝著央行設定的2%目標邁進，但日銀仍然堅守其零利率政策，這與美國聯準會、歐洲央行等其他正加速轉向緊縮貨幣政策的主要央行背道而馳。

聯準會將採取激進緊縮政策的前景，已經使日圓兌美元匯率跌至20年新低。美國加速收緊貨幣政策，而日本仍緊抓著寬鬆政策不放，將導致美日之間的利差擴大。

許多人臆測日本央行為了阻止日圓進一步走貶，可能放手讓長期利率進一步升高，或調整其政策指引，因為有些國會議員已開始擔心日圓若進一步下跌將推升進口成本，對日本經濟的影響可能弊大於利。

但知情人士表示，與其他國家相比，日本的通膨仍然溫和，經濟也仍低於疫前水準，日銀並不急於提高借貸成本，也不急於調整利率維持於當前水準或降得更低的承諾。

日銀總裁黑田東彥上周五曾表示，日本的產出缺口為負值，要穩定實現2%通膨目標仍有長路要走。就當前形勢而言，日銀的角色非常明確，就是堅持目前以債息曲線控制為中心的寬鬆貨幣政策。

市場普遍預期日銀在周四結束為期兩天的政策會議後，將宣布維持其短期利率目標為負0.1%、其10年期債息目標約為0%的政策不變。

日銀亦將在會後發布最新的季度經濟與通膨預測，市場預期該央行將把本財政年度的通膨預測上修至接近2%，以反映燃油成本上揚。而由於國內消費力道疲弱，日銀可能下修今年的經濟成長預測，並預期自明年起物價將放緩。該央行認為當前的成本推動型通膨（cost-push inflation）只是暫時現象。

市場也將密切關注黑田東彥在會後記者會上發表的談話，以尋找日銀是否會修改其鴿派的政策指引以及多快進行調整的相關線索。

根據目前的指引，必要時，日銀將毫不猶豫採取額外的寬鬆措施，並預期長短期政策利率都將保持在目前或更低的水準。

有些分析師押注日銀最快可能在周四的會議上，將指引調整為較為中性的立場，但也強調如果該央行做出任何調整，動作也不會太大，並不會立即導致貨幣政策緊縮。摩根大通證券首席日本經濟學家Hiroshi Ugai即預期日銀可能調整政策指引，但「我們認為日銀這次不會調整債息曲線控制，因為該央行重視的是經濟風險，而非通膨升高」。