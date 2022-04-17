同致(3552)自結今年前2月每股盈餘為1.88元，累計前3月合併營收為23.36億元，儘管大陸疫情對以大陸市場為主的同致營運造成影響，但外資連3天買超力挺，激勵同致本週股價強漲，創下今年1月3日以來新高。同致因近期股價放量走高，應主管機關要求公告獲利自結數。

同致自結今年2月稅前盈餘為6464萬元，年增631%，稅後盈餘為5764萬元，年增485.3%，單月每股盈餘為0.67元，累計前2月稅前盈餘為1.8949億元，年增49.87%，稅後盈餘為1.6118億元，年增45.28%，每股盈餘為1.88元；累計前3月合併營收為23.36億元，年增8.56%。

同致營運長陳聖儒表示，升息將導致公司營運成本上升亦影響經濟，而大陸是公司主要市場，上海及吉林等因大陸疫情封城靜默管理，且昆山廠停工，對公司營運有不小的影響，現階段亦影響需求，至於俄烏戰爭因公司沒有供應商在東歐，出口市場也不在東歐，出口到俄羅斯也只有不到1%，對公司營運沒有太大影響，公司會把產品做好，等到市場好轉，疫情趨緩可以銷售給客戶，以降低對公司營運的衝擊。