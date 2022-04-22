瑞昱(2379)今天舉辦法人說明會，首季營運登頂，不僅營收創下新高，每股更是大賺10.15元，更是瑞昱首度單季大賺逾1個股本，展望第二季，瑞昱持續審慎樂觀，惟也點出須持續關注烏俄戰爭、上海封城等重大事件發展。

瑞昱第一季營收為279.6億元 、季增加8.7%、年增加27.5%， 寫下歷史新高；單季淨利為51.86億元、季增加12.6%、年增加69.8%，單季每股稅後純益為10.15元。單季毛利率為52.2%，季減少0.7個百分點、年增加7.4個百分點；營業利益率為17.8%，季增加0.7個百分點、年增加4.5個百分點。

發言人黃依瑋表示，瑞昱首季PC比上非PC比例為35: 65，和去年第四季沒有明顯得改變，首季營收衝高動能主要來自，是網通市場需求持續，預計第二季可以持續，再者，新台幣匯率也有利於營收成長。第一季庫存周轉114天，儘管相較去年第四季119天降低，但仍為高水位庫存天數，顯示供應鏈仍有長短料問題，瑞昱有50%是再製品，故短期恐難化解，但中長期還是可以逐步消化。

展望第二季，需求依舊穩健，瑞昱審慎樂觀看待，主要還是要關注烏俄戰爭、疫情、通膨以及半導體供應鏈狀況。目前儘管消費市場疲軟，但商用需求強進足以彌補消費型、教育市場chromebook需求的減緩， 短期還沒有看到消費市場復甦的訊號。

面對上海封城，黃依瑋表示，物流確實受到影響，包括路徑、交付時間都拉長，但日前419已經開放666家台廠復工，包括半導體的台積電、日月光，預期會有越來越多復工，現在看到需求端沒有立即影響，但如果封城繼續，則影響會加劇，但主要還是集中在供應端，需求端的影響比較小。

烏俄戰爭部分，黃依瑋坦言，由於該事件沒有先例，明顯的影響現在落在原油價格上漲，導致工業、能源成本上升，供應、需求方都會受到影響。