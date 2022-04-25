根據富達資料顯示，整體股票基金連2周賣超，美股基金同樣連2周賣超，近周賣超金額近190億元，創今年單周新高。

除了美股基金連2周賣超外，歐股更連10周賣超，近周單周賣超29.0億美元。反觀，中國連4周買超，單周買超31.5億美元。

富達投信表示，在產業型類股資金流向部份，原物料股、房地產股以及科技股等基金都持續呈現買超。原物料類股基金已連10周買超，單周買超16.5億美元，為各產業之冠。房地產類股連2週買超，單周買超10.5億美元。科技類股連8周買超，單周買超8.1億美元。