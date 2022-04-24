俄羅斯因入侵烏克蘭遭受西方大規模制裁，外國科技企業相繼宣布暫停俄國業務，將導致俄國科技支出急速萎縮。根據研究機構IDC估計，俄國2022年的資訊科技支出可能暴跌將近四成。

IDC指出，制裁可能把俄國2022年的IT支出削去39％或121億美元，由2021年估計的312億美元降至191億美元。

美國、歐盟和其他國家祭出一連串制裁措施，讓俄國無法使用西方的商品與服務，其中包括金融系統和部分技術。以雲端服務為例，微軟、亞馬遜和谷歌等科技巨頭皆暫停在俄國的業務。

俄國IT主管表示，制裁將造成硬體嚴重短缺，且企業以開放源碼或本地開發的軟體取代西方軟體，可能遭遇困難。

IDC副總裁法瑞許（Robert Farish）表示，硬體支出將減少最多，主因是供給短缺。此外，盧布貶值讓進口產品變得更貴，也會影響需求。

俄羅斯電子通訊協會（RAEC）駐莫斯科首席分析師卡薩揚（Karen Kazaryan）表示，俄羅斯也有硬體製造商，但業者的生產受到全球供應鏈影響。

法瑞許指出，戰爭中斷俄國硬體業務，英特爾和超微等外國企業也不再向俄國公司供應零件，自3月起當地業者的生產幾乎停擺。

俄國政府2017年即要求多數國營企業停用西方軟體，IDC指出，截至2月仍有許多國營企業高度依賴西方產品。

企業訂閱的西方軟體不會再續約，只能改用開放源碼或本地軟體。俄國的替代軟體包括MyOffice，該軟體與微軟365相似。儘管如此，俄國業者還是無法替代全部軟體。

俄國IT主管阿克塞諾夫（Oleg Aksenov）表示，幾乎沒有人預期制裁很快就能解除，大多人都將現況視為是新現實，就好像回到往日蘇聯時代。