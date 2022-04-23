美而快國際公司(5321)搶攻金融電商業務，將原只限於集團旗下品牌的Fasney，擴大與國內兩大直播平台「168 money」與「就醬播」合作，預期將對業績產生明顯助益，年內即可顯現，公司也持續分散供應鏈，美而快總經理王志仁表示，公司目標是大陸地區供應商佔比將降至50%。

2020年全球新冠肺炎疫情爆發，消費模式明顯轉至線上購物，美而快亦發現金融科技已成為電商業者的新戰場，美而快於2019年已察覺「先享受，後支付」帶來的商機，率先推出行動支付App「Fasney」，推出兩年已打下良好基礎，尤其2021年起後支付服務(BNPL)發展迅速，美而快今年決定加強經營金融電商領域，將原只限於集團旗下品牌的Fasney，擴大與國內兩大直播平台「168 money」與「就醬播」合作，兩家直播平台業者去年GMV（Gross Merchandise Value，總交易金額）各約新台幣200億元，Fasney與國內兩大直播平台業者策略合作，預期將對業績產生明顯助益。

美而快表示，Fasney與兩大直播平台合作，上線一個月以來消費者使用反應熱烈，在沒有投入任何行銷資源的狀況下，已有高達3％轉換率，未來透過Fasney金融電商與兩大直播平台的合作，集團可進行大數據行銷，藉掌握更廣大的消費者數據，提高客單價與轉換率。

近來大陸本土疫情延燒，封城停工對產業鏈造成影響，美而快自2020年新冠肺炎疫情爆發就開始進行完善供應鏈，與92家中小型代工廠及7家國際級大廠代工策略聯盟，據點包括台灣、廣東及越南，降低此次大陸封城停工對營運的影響，王志仁表示，公司將持續提升台灣及越南供應商佔比，希望兩地供應商比重能達50%，大陸地區佔比降至50%。

王志仁表示，今年公司的四大營運重點除發展多元化社群工具與積極投入Fasney金融電商服務外，在現有的網紅品牌與商業品牌部份，前者將持續展開影響力行銷，持續開發與網紅的合作數量，後者亦會首度設立「PAZZO」實體店面，展開體驗行銷吸引新顧客；美而快進一步表示，在四大營運重點策略佈局下，2022年營收可望持續高度成長，並達到獲利同步成長的效益。