昨(22)日為世界地球日，高端羽絨服品牌Canada Goose發布「2021 年永續發展報告 」，品牌材料、化學品、溫室氣體 (GHG) 減量、供應鏈管 理、勞工權利，以及文化多樣性與包容性等方面符合聯合國的永續性發展目標 (SDG) ，並宣布推出 Kind Fleece 羊毛抓絨系列 ，該系列由可持續羊毛與天然生物基纖維面料製成，該系列秉持著關注氣候、溫暖服裝的核心價值，在環境永續和時尚設計之中取得平衡，保有品牌奢華調性與性能。

ChilliWack Fleece Bomber 羊毛抓絨飛行員夾克 女款 ， 2萬2000元。（Canada Goose提供）

全系列適合各種天氣下穿著，且各款式皆有淺灰色、霧灰色、深灰色和極白色等配色，另首推出 Kind Fleece 羊毛抓絨四種全新款式，包含女款的 ChilliWack Fleece Bomber 羊毛抓絨飛行員夾克、 Severn 1⁄2 Zip Fleece Sweater 羊毛抓絨毛衣及男款的 Lawson Fleece Jacket 羊毛抓絨夾克、Mersey Fleece Vest 羊毛抓絨背心，更貼近日常穿搭，打造多樣風格。