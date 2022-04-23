防疫國家隊成員之一的普生今公布2021年合併營收達新台幣5.52億元，受惠旗下新冠肺炎檢測相關產品銷售，持續隨著台灣、東南亞等地區主要客戶保持良好訂單需求，全年合併營收仍較前一年成長15.9％。

由於去年第4季起，普生部分訂單受巴基斯坦地區主要客戶延後拉貨，加上原料供應短缺等因素，雖短期影響集團整體產能稼動率表現，惟普生仍持續擴大經銷業務、積極針對旗下研發新款試劑產品進行申請認證，加上精進旗下竹科廠生產流程效率等，帶動2021年稅後淨利達4408萬元、每股稅後盈餘(EPS)0.74元，仍繳出歷年次高水準。

普生除為台灣國家防疫隊的一員，更係各國防疫後盾之一，創造旗下新冠肺炎檢測產品良好發展環境，加上，美國檢測需求仍保持一定良好水準，帶動美國Danner檢驗實驗室新冠肺炎檢測量能提升，挹注2021年Danner檢驗實驗室銷售表現成長45.7％。

普生持續擴大營業成本、費用良好管控，並深化全球肺炎檢測產品接單能力，同時為因應業務訂單量能，持續優化生產製程及效率表現，挹注2021年整體毛利率、營業利益率分別保持51％、8％。

展望今年第2季，隨著全球疫情皆持續延燒，台灣近期每日確診人數亦持續創新高，普生全力參與防疫政策需求與配套措施，同時仍深化旗下新冠肺炎相關產品銷售及擴大全球經銷佈局，積極取得台灣、東南亞地區對於醫療人員使用的專業版快篩產品銷售業務表現，爭取東南亞地區大型標案合作機會，有望創造集團整體營收新一波榮景。